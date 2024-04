Sabitzer meldet sich fit für CL-Duell mit PSG

APA/dpa

Dortmund setzt gegen PSG auf Sabitzer

Schwindende Personalsorgen steigern bei Borussia Dortmund den Optimismus auf ein erfolgreiches Heim-Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist von einer Erkältung genesen und steht dem BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ebenso wie die Verteidiger Mats Hummels, Ian Maatsen und die beiden Stürmer Donyell Malen und Sebastian Haller zur Verfügung.

"Das klare Ziel ist es, dass wir uns einen kleinen Vorsprung herausspielen. Wir wissen, dass wir mindestens 180 Minuten auf dem höchsten Niveau performen müssen, um unseren Traum zu realisieren", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Duell des Fünften aus der deutschen Bundesliga mit dem französischen Meister um Superstar Kylian Mbappé. "Er ist vielleicht der zurzeit beste Fußballer der Welt. Allein gegen ihn wird es schwer. Da müssen wir doppeln und es als Mannschaft schaffen", forderte BVB-Kapitän Emre Can.

Bei Dortmund hofft man, dass Sabitzer seine Form erneut gewinnbringend einsetzt. Gegen Atletico Madrid im Viertelfinale legte der Steirer im Rückspiel (4:2) mit einem Tor und zwei Vorlagen einen Gala-Auftritt hin. Bei der 1:4-Niederlage in Leipzig zuletzt wurde er schmerzlich vermisst. Der dortige Trainer Marco Rose nannte seinen Ex-Schützling zuletzt den "neuen Tempomacher" des BVB, Terzic wollte seinen zentralen Mittelfeldspieler nicht nur auf Tore und Assists reduziert sehen. "Er ist extrem fleißig im Verteidigen, sorgt immer wieder dafür, dass der Gegner nicht in Ruhe nach vorne spielen kann, geht auf zweite Bälle, erobert und jagt Bälle."

Nicht zuletzt weil Sabitzer die Folgen seines grippalen Infekts endgültig überstanden hat, sprach aus Terzic am Dienstag auch Optimismus. "Mir ist es egal, ob wir die Außenseiter oder die Favoriten sind. Vielleicht sind wir das Team im Halbfinale mit dem größten Hunger." Der BVB-Coach verwies jedoch auch auf die Form der mit Geldern aus Katar subventionierten Franzosen und ihre Mission: "Sie sind an ihrem Peak in dieser Saison und hatten im Jahr 2024 nur eine Niederlage. Außerdem haben sie seit zehn Jahren das klare Projekt, die Champions League zu gewinnen."

Auf dem Weg zum fünften Startplatz für Deutschland in der Champions League könnte der BVB der entscheidende Faktor werden und gleichzeitig für sich selbst das Ticket absichern. Bei noch zwei Siegen der deutschen Halbfinalteilnehmer aus Dortmund, München (beide Champions League) und Leverkusen (Europa League) im laufenden Wettbewerb, wären auch die letzten Zweifel an Rang zwei in der UEFA-Jahreswertung ausgeräumt. Größter Nutznießer könnte in diesem Fall der - aktuell in der Liga fünftplatzierte - BVB sein.

