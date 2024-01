Inter Miami rechnet mit Messi-Mania bei Welttournee

IMAGO/Matias J. Ocner

Inter Miami und Fußball-Superstar Lionel Messi gehen auf Welttournee

Sieben Partien in fünf Ländern, dazu fast 40.000 km Reisestrecke: Mit einer großen Welttournee startet Fußball-Superstar Lionel Messi in die Vorbereitung auf die neue Saison bei Inter Miami.

Der Trip des Klubs aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS sorgt für Gesprächsstoff. Trainer Gerardo Martino ist dennoch zuversichtlich, dass sein Team das Pensum bewältigen kann.

"Wir verstehen die geschäftliche und die sportliche Seite und versuchen, beide Seiten zufrieden zu stellen, ohne die eine oder die andere zu überfordern", sagte Martino, der unter dem Druck steht, den 36-jährigen Messi auf der Reise so oft wie möglich einzusetzen. Er stellte jedoch klar: "Wir müssen abwägen, wie viel jeder Spieler mitmacht."

Für Miami sind solche Freundschaftsspiele seit dem Hype um den Messi-Transfer zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden und beste Werbung im Ausland.

Inter Miami: Messis Team testet auch gegen Cristiano Ronaldo

Am Wochenende startet das Team in Fort Lauderdale in die Vorbereitung, dann geht es für Messi und prominente Teamkollegen wie Sergio Busquets, Jordi Alba oder Luis Suarez fast einmal um den Globus.

"Wir werden auch gegen großartige Mannschaften antreten, die uns darauf vorbereiten, auf einem hohen Niveau zu spielen", sagte Busquets und ergänzte trotz der bevorstehenden Strapazen: "Wenn es zu Zeitumstellungen und langen Reisen kommt, müssen wir vorbereitet und körperlich fit sein, und das wird uns während der Saison helfen."

Miami startet mit einem Test gegen die Nationalmannschaft von El Salvador in San Salvador. Nach einem Spiel gegen den FC Dallas in Texas bestreitet der US-Klub zwei Partien in Saudi-Arabien, unter anderem gegen Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo.

Es folgen Partien in Hongkong und Japan sowie der abschließende Test im eigenen Stadion gegen Messis Jugendverein Newell's Old Boys.