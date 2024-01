Minamino führt Japan zum Auftaktsieg beim Asien-Cup

IMAGO/Naoki Morita

Takumi Minamino überragte bei Japans Auftaktsieg

Doppelpacker Takumi Minamino hat Rekordsieger Japan zu einem erfolgreichen Auftakt beim Asien-Cup verholfen.

Beim 4:2 (3:2) gegen Außenseiter Vietnam erzielte der Profi der AS Monaco die ersten beiden Treffer (11., 45.) und legte das 3:2 durch Keito Nakamura (45.+4) auf.

Die Japaner, die bei der WM in Katar und jüngst auch im Länderspiel gegen Deutschland triumphiert hatten, setzten damit ihren Erfolgslauf fort: Gegen Vietnam holte das Team von Trainer Hajime Moriyasu seinen elften Sieg nacheinander, zuletzt hatte Japan im März 2023 ein Spiel verloren (1:2 gegen Kolumbien).

Am Sonntag im Al Thumama Stadion von Doha standen die Bundesligaprofis Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart) in der Startelf. Der Freiburger Ritsu Doan wurde in der 63. Minute eingewechselt, kurz vor Schluss gelang Ayase Ueda (85.) der vierte Treffer für die Japaner.

Die Vietnamesen hielten das Spiel insbesondere im ersten Durchgang offen: Nach frühem Rückstand lag der Außenseiter dank der Treffer von Dinh Bac Nguyen (16.) und Tuan Hai Pham (33.) zwischenzeitlich in Führung, kassierte dann aber doch noch drei Gegentore.