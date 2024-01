Sturm muss länger auf Jatta verzichten

ERWIN SCHERIAU, APA

Seedy Jatta fehlt Sturm im Frühjahr

Sturm Graz muss längere Zeit auf Angreifer Seedy Jatta verzichten.

Wie der Zweite der Bundesliga am Montag bekannt gab, erlitt der Norweger im Training einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk und muss operiert werden. Jatta werde auf unbestimmte Zeit ausfallen. Der 20-Jährige hatte bereits im vergangenen Herbst verletzungsbedingt lange pausieren müssen. In sechs Liga-Spielen schoss er zwei Tore.

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sprach von einer "extrem bitteren Nachricht". Jatta wird in Graz operiert, Sturm befindet sich aktuell im Trainingslager in Belek (Türkei). In der Bundesliga liegen die Steirer nach 17 Runden zwei Zähler hinter Tabellenführer Salzburg, in der Zwischenrunde der Conference League treffen sie im Februar auf Slovan Bratislava.

apa