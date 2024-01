Atlético schießt Real aus dem Cup

APA/AFP

Rodrigo Riquelme setzte beim Atletico-Sieg gegen Real den Schlusspunkt

Titelverteidiger Real Madrid ist im spanischen Cup ausgeschieden. Die Königlichen verloren am Donnerstag im Achtelfinale ohne den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba beim Stadtrivalen Atlético Madrid 2:4 (2:2,1:1) nach Verlängerung.

Damit ist für Real der erste Titel in dieser Saison weg. Nur wenig Probleme hatte der FC Barcelona beim 3:1 im Pokal-Gastspiel bei Unionistas Salamanca.

In der regulären Spielzeit war Atlético zweimal durch Samuel Lino (39.) und Alvaro Morata (57.) in Führung gegangen. Durch ein Eigentor von Keeper Jan Oblak (45.+1) und Joselu (82.) kam Real jeweils wieder zurück. In der Verlängerung traf dann zunächst der französische Ex-Weltmeister Antoine Griezmann (100.), der vor dem Spiel als Rekordtorjäger des Clubs geehrt worden war. Rodrigo Riquelme machte alles klar (119.).

apa