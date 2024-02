Drei Spiele Sperre für Augsburger Brutalo-Foul

IMAGO/SID/IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Fehlt dem FC Augsburg zunächst: Mads Pedersen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss länger auf Linksverteidiger Mads Pedersen verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 27-Jährigen nach dessen Roter Karte im Spiel gegen den FSV Mainz 05 (0:1) für drei Spiele.

Pedersen war in der Nachspielzeit der Partie wegen eines groben Foulspiels gegen den Mainzer Leandro Barreiro des Feldes verwiesen worden. Dem FCA fehlt der Verteidiger damit gegen den SC Freiburg am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) sowie in den darauffolgenden Spielen beim VfL Wolfsburg (16. März) und gegen den 1. FC Köln (30. März).