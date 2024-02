Laimer wieder im Bayern-Mannschaftstraining

APA/dpa

Laimer vor Comeback beim FC Bayern

Konrad Laimer steht beim FC Bayern vor seinem Comeback.

Der ÖFB-Internationale kehrte am Mittwoch ebenso wie der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic ins Mannschaftstraining zurück. Ob das Duo am Samstag gegen RB Leipzig eingesetzt werden kann, ließ der deutsche Rekordmeister, der sich mit Saisonende von Trainer Thomas Tuchel trennt, offen. Laimer hatte Ende Jänner gegen Union Berlin einen Muskelbündelriss in der linken Wade erlitten.

