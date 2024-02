Bjelica setzt gegen den BVB auf eigene Heimstärke

IMAGO/Matthias Koch

Nenad Bjelica empfängt mit Union Berlin den BVB

Fußball-Bundesligist Union Berlin baut im Duell mit Borussia Dortmund auf die eigene Heimstärke.

"Natürlich rechnen wir uns Chancen aus. In unserem Stadion können wir jeden schlagen", sagte Trainer Nenad Bjelica vor der Partie gegen den strauchelnden BVB in der Alten Försterei am Samstag (15:30 Uhr/Sky): "Das ist eine schöne Herausforderung, wir wollen natürlich drei Punkte holen."

Die Berliner sind seit vier Spielen ungeschlagen, die letzte Heim-Niederlage in der Liga liegt schon vier Monate zurück. Verzichten muss Bjelica auf Leistungsträger Robin Gosens, der gesperrt fehlt. "Es ist nicht einfach, ihn zu ersetzen, aber wir haben mit Jerome Roussillon eine Top-Alternative", sagte der Kroate.

Der BVB war zuletzt ins Straucheln geraten und wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Das beschäftigt Bjelica aber nicht: "Wir sind beide unter Druck. Ich kann nur sagen, dass meine Mannschaft gut vorbereitet ist."