HSV-Coach Baumgart gibt Platz drei als Ziel aus

Steffen Baumgart gibt beim HSV den Weg vor

Trainer Steffen Baumgart vom Hamburger SV gibt sich vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gut gelaunt.

"Ich bin gut drauf und habe Spaß an meiner Arbeit. Und da die Jungs sich an mich halten sollen, gehe ich davon aus, dass sie auch gut drauf sind", so der Übungsleiter.

Selbst die Personallage brachte Baumgart nicht aus der Ruhe: Toptorschütze Robert Glatzel (krank), Miro Muheim (gelbgesperrt) und Ignace Van der Brempt (muskuläre Probleme) fehlen.

Dafür stehen Jean-Luc Dompe und Noah Katterbach wieder zur Verfügung. Katterbach wird sein Startelf-Comeback feiern, ob Dompe beginnen wird, ließ der HSV-Trainer offen.

Nach dem 1:1 bei der SpVgg Greuther Fürth aus der Vorwoche steht der HSV aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, einen Punkt hinter Fortuna Düsseldorf. Der Abstand auf Holstein Kiel auf dem zweiten Platz ist hingegen auf sieben Punkte angewachsen.

"Falls jemand fragt, welchen Platz wir anpeilen: es ist der Relegationsplatz", sagte Baumgart daher.

Angesprochen auf den Einzug des kommenden Gegners ins Pokalfinale sagte Baumgart: "Ich kann mir vorstellen, dass sich Friedhelm Funkel einen Arsch freut, dass er das geschafft hat".

Er erwarte einen defensiv eingestellten Gegner betonte Baumgart: "Ich bin mit Köln gegen sie rausgeflogen (im Pokal, d. Red.), dieses Mal wollen wir den Spieß umdrehen".