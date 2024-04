Schmidt erwartet keine "weiße Flagge" beim FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt empfängt am Samstag den FC Bayern

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim rechnet sich auch gegen den großen FC Bayern etwas aus.

"An einem perfekten Tag kann was gehen", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem ungleichen Duell am Samstag (15:30 Uhr) und betonte: "Wir sind bereit, dieses Spiel zu spielen!"

Zugleich warnte Schmidt davor, zu glauben, dass der deutsche Rekordmeister das Spiel angesichts der aussichtslosen Lage im Titelkampf abschenken könnte. "Wie heißt es da? Mia san mia! Es wäre mir neu, dass der FC Bayern die weiße Flagge hisst und aufgibt."

Seinerseits wies er den Gedanken zurück, der 1. FCH könnte sich auf Gegner auf Augenhöhe konzentrieren. "Ist die Frage ernst gemeint? Kräfte einteilen - wir? Das gibt es bei uns nicht", sagte Schmidt und betonte: "Wer Kräfte einteilt, der kann gehen, das ist unsere Mentalität. Ich erwarte immer Vollgas."

Sicher, die Bayern verfügten über eine riesige "Strahlkraft", für Heidenheim und das Vereinsumfeld sei das erste Spiel "etwas Besonderes" - an seiner Herangehensweise ändere dies aber nichts, sagte Schmidt, der auf den rotgesperrten Nikola Dovedan und Norman Theuerkauf (krank) verzichten muss: "Wir brauchen noch Punkte, um den Klassenerhalt einzutüten. Wir machen so lange weiter, bis es heißt: Wir haben es geschafft."

Schmidt schlief als Kind in Bayern-Bettwäsche, als Profi warf er die Münchner mit dem TSV Vestenbergsgreuth aus dem DFB-Pokal, aber: "Ich langweile meine Spieler, die deutlich jünger sind als ich, nicht mit irgendwelchen alten Geschichten", sagte er analog zu seiner Aussage vor dem Hinspiel (2:4).

Heidenheim gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit seinem Hauptsponsor MHP bis 2027 bekannt - und zwar zu erhöhten Bezügen und ligaunabhängig, wie das Beratungsunternehmen aus Ludwigsburg bestätigte. Die Porsche-Tochter ist auch Namensgeber der Arena des VfB Stuttgart.