Hoeneß freut sich über Erfolge des BVB und FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Stuttgart-Trainer Hoeneß spielt mit dem VfB eine Fabel-Saison

Die Erfolge von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in der Champions League bewertet Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart als "großartig für den deutschen Fußball. Das geht schon sehr schnell in diesem Geschäft", sagte der 41-Jährige, nachdem die Bundesliga und die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren wegen ausbleibender Erfolge in die Kritik geraten waren.

Hoeneß könnte mit seiner Mannschaft vom Weiterkommen des BVB gegen Atletico Madrid und des deutschen Rekordmeisters, der den FC Arsenal bezwang, profitieren.

Weil er sich im Kampf um die Königsklasse jedoch nicht auf Rechenspiele einlassen möchte, sagte Hoeneß zur Zielsetzung in den noch ausstehenden fünf Liga-Spielen: "Lass uns doch einfach nur unter die besten vier Mannschaften kommen."

Die Viertelfinal-Rückspiele der Dortmunder und der Münchner hat Hoeneß nach eigener Aussage interessiert verfolgt.

"Ich musste an Edin denken", sagte der Stuttgarter Coach über seinen Kollegen, Dortmunds Edin Terzić. "Es war keine einfache Saison - warum auch immer. Aber sie haben eine ordentliche Punktzahl geholt und sind im Halbfinale der Champions League. Das ist enorm. Und zu den Bayern kann man ja fast Ähnliches sagen. Sie haben Chancen, ins Finale zu kommen, und dann ist alles möglich." Die Bayern treffen im Halbfinale der Königsklasse auf Real Madrid, Dortmund bekommt es mit Paris Saint-Germain zu tun.