FC Arsenal springt auf Platz eins

AFP/AFP/HENRY NICHOLLS

Für Arsenal zählt im Titelkampf jeder Punkt

Der FC Arsenal hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der englischen Premier League erklommen.

Die Gunners siegten am Samstagabend mit 2:0 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. Leandro Trossard (45.) und Martin Ödegaard (90.+5) erzielten die Treffer für die Gäste.

Arsenal steht nun bei 74 Punkten und hat damit einen respektive drei Zähler mehr gesammelt als der bisherige Primus Manchester City und der Tabellendritte FC Liverpool. Beide Konkurrenten haben jedoch ein Spiel weniger absolviert als Arsenal.

Die Skyblues besiegten am Samstagabend im Halbfinale des FA Cups den FC Chelsea mit 1:0, am kommenden Donnerstag ist City in der Liga bei Brighton & Hove Albion zu Gast. Liverpool tritt am Sonntag beim FC Fulham an (17:30 Uhr/Sky).