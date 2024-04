Messi-Show in Miami eröffnet

AFP/SID/GIORGIO VIERA

Ein Highlight: Die "Fahrt" auf dem Weltmeister-Bus

Feiern wie ein Weltmeister, dazu ein virtuelles Selfie mit dem Allergrößten - in Miami ist dem Fußball-Superstar Lionel Messi seit Donnerstag eine multimediale 3D-Ausstellung gewidmet.

"The Messi Experience: A Dream Come True" verspricht für knackige 40 Euro Eintritt in 75 Minuten das "ultimative Erlebnis" und eine Reise von den Anfängen einer großen Karriere bis zum Höhepunkt.

Dieser ist selbstverständlich der erlösende Gewinn des WM-Titels 2022 in Katar. In einer von neun Installationen wird auf der Messi-Messe mit Leinwänden die Illusion erzeugt, der Besucher befinde sich auf dem Party-Bus der Argentinier bei der Titelparade in Buenos Aires.

In einer Tiki-Taka-Halle sollen Fans die Tricks ihres "GOAT" nachstellen, ein Modell der Arena des FC Barcelona erleuchtet einen anderen Raum. Eine weitere Installation führt in Messis Kindheit in Rosario.

"Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Projekts zu sein, das den Fans erlaubt, meine Reise auf dem Feld und abseits des Feldes noch näher zu erleben", wird der Star von Inter Miami auf der Homepage zitiert. Die Ausstellung sei "eine einmalige Gelegenheit, die wichtigsten Momente und größten Emotionen auf meinem Weg zu teilen".