Wehen Wiesbaden geht mit Co-Trainer Döring ins Saisonfinale

Nils Döring (r.) folgt bei Wehen Wiesbaden auf Markus Kauczinski

Nils Döring soll den Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden vor dem Abstieg retten. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, übernimmt der bisherige Co-Trainer das Team bis Saisonende.

"Wir haben uns mit voller Überzeugung für Nils Döring entschieden und somit bewusst eine interne Lösung gewählt", wird Geschäftsführer Nico Schäfer zitiert.

"Er genießt bei den Spielern ein hohes Ansehen, sodass wir ihm zutrauen, die Mannschaft emotional und inhaltlich zu erreichen", sagte Schäfer.

Aufsteiger Wiesbaden rangiert in der Tabelle auf Relegationsplatz 16 und hatte nach der 3:5-Heimniederlage am Sonntag gegen Greuther Fürth Coach Markus Kauczinski freigestellt. In den drei verbleibenden Ligapartien trifft die SVWW auf Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig und den FC St. Pauli.

"Ich kenne die Jungs und bin von den grundsätzlichen Qualitäten der Mannschaft absolut überzeugt", sagte Döring vor dem Saisonfinale: "Deshalb glaube ich fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden." Der gebürtige Wiesbadener war seit Beginn der Saison 2021/22 Co-Trainer bei den Profis. Zu seiner aktiven Zeit hatte er auch für den SVWW gespielt.