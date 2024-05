Ex-ÖFB-Teamchef Koller afrikanischer CL-Sieger

APA/AFP

Marcel Koller feiert Erfolg um Erfolg

Österreichs ehemaliger Teamchef Marcel Koller hat mit dem ägyptischen Topverein Al Ahly zum zweiten Mal in Folge die afrikanische Champions League gewonnen.

Nach dem torlosen Remis im Final-Hinspiel setzte sich der Rekordsieger am Samstag im Heimspiel in Kairo gegen Espérance Tunis dank eines Eigentors in der 4. Minute mit 1:0 durch. Für Al Ahly ist es der zwölfte Champions-League-Titel. In nicht ganz zwei Jahren hat der Verein unter Koller acht Trophäen geholt.

Im asiatischen Champions-League-Finale behielt Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen die Yokohama F Marinos im Rückspiel mit 5:1 die Oberhand. Die erste Partie war mit 1:2 verloren gegangen.

apa