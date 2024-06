Bajrami mit schnellstem Tor der EM-Geschichte

APA/AFP

Nedim Bajrami nun schnellster Torschütze der EM-Geschichte

Der Albaner Nedim Bajrami hat am Samstag in Dortmund das bisher schnellste Tor in der Geschichte von Fußball-Europameisterschaften geschossen. Im Gruppenspiel gegen Italien traf der 25-jährige Mittelfeldspieler des italienischen Erstliga-Absteigers Sassuolo Calcio nach rund 20 Sekunden zum 1:0. Über die exakte Spielzeit bis zum Tor herrschte vorerst Uneinigkeit. Bisher hatte der Russe Dimitri Kirischenko den Rekord mit 67 Sekunden gehalten, 2004 beim 2:1 gegen Griechenland.

apa