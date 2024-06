Laimer zeigt sich vor Auftaktspiel selbstbewusst

APA/dpa

Laimer will gegen Frankreich punkten

Konrad Laimer ist sich im Klaren darüber, welch große Herausforderung am Montag (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) im ersten EM-Spiel in Düsseldorf gegen Frankreich auf das österreichische Nationalteam zukommt. "Wir wissen, dass wir eine außergewöhnliche Leistung brauchen, aber wir wissen auch, dass wir das gemeinsam auf den Platz bringen können", erklärte der Salzburger am Sonntagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Laimer gab sich betont optimistisch und berichtete von seiner Vorfreude auf den Turnierstart. "Wir nehmen dieses Kribbeln morgen auf den Platz mit und wollen zeigen, wie wir Fußball spielen können." Die Franzosen seien aufgrund ihrer hohen Qualität zwar Favorit, "doch es geht darum, den Fußball zu spielen, den wir spielen wollen. Dann können wir jedem Gegner wehtun", prophezeite der Mittelfeldmann.

Die enttäuschende titellose Spielzeit mit dem FC Bayern München hat Laimer abgehakt. "Ich bin hier beim Nationalteam, wir haben hier unsere Ziele, die wir erreichen wollen. Natürlich hatten wir eine Saison mit vielen Ups und Downs, die nicht zufriedenstellend war. Dementsprechend motiviert bin ich, hier voranzugehen", sagte der 27-Jährige.

apa