Nikola Dovedan muss Heidenheim verlassen

APA/dpa

Dovedan verlässt Heidenheim

Der österreichische Offensivspieler Nikola Dovedan hat keinen neuen Vertrag beim deutschen Bundesligisten 1. FC Heidenheim erhalten. Das teilte der Club am Samstag mit.

Der 29-jährige Dovedan war im vergangenen Sommer von der Wiener Austria zum damaligen Aufsteiger gewechselt, für den er bereits von 2017 bis 2019 in der zweiten Liga gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison brachte er es für den Bundesliga-Achten in 21 Einsätzen auf drei Tore.

