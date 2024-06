Leverkusen testet gegen den FC Arsenal

AFP/SID/INA FASSBENDER

Führte Leverkusen zum Meistertitel: Xabi Alonso

Doublegewinner Bayer Leverkusen bestreitet kurz vor dem Saisonstart einen Härtetest beim englischen Topklub FC Arsenal.

Am 7. August (19:00 Uhr) gastiert die Werkself in London im Emirates Stadium des Tabellenzweiten der vergangenen Premier-League-Saison. Dabei kommt es für die Rheinländer zum Wiedersehen mit dem früheren Bayer-Profi Kai Havertz.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet das Team von Trainer Xabi Alonso am 17. August im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena steht für Leverkusen daher erst am 28. August an, zuvor beginnt am 23. August die neue Bundesliga-Saison.