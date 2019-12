Rangers feiern Auswärtssieg im Celtic Park

Mark Runnacles, getty

Ryan Kent brachte die Gers in Front und behielt keinen kühlen Kopf

Celtic FC hat Sonntagmittag erstmals seit über vier Jahren (19. Dezember 2015 gegen Motherwell) wieder ein Ligaheimspiel im "Paradise" verloren und das ausgerechnet gegen Erzrivale Rangers FC. Matchwinner beim 2:1-Sieg der "Gers" war Innenverteidiger Borna Barišić mit zwei Assits.

Nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde nahm das 420. Old Firm schnell richtig Fahrt auf. Rangers-Verteidiger Nikola Katić hielt bei einem Corner Christopher Jullien und Schiri Kevin Clancy gab Elfer.

Routinier AllanMcGregor (37) fischte den Strafstoß von Ryan Christie raus und drei Minuten danach stellte Ryan Kent nach Vorlage von Borna Barišić auf 1:0 für die Rangers. Fünf Minuten später glich Odsonne Édouard nach einer Hands-Vorlage! von Callum McGregor aus.

Nach der Pause gingen die Rangers mit dem zweiten Eckball gleich erneut in Führung. Diesmal servierte Barišić Nikola Katić den Ball, der ihn wuchtig rein köpfte. In der Schlussphase brachte Celtic vor eigenem Publikum (nur 850 Rangers-Fans bekamen offiziell Karten) nicht mehr viel zustande.

Gelbrot für Morelos

Der Ex-Rapidler Boli Bolingoli spielte bei den Bhoys durch und sorgte nach vorne überhaupt nicht für Gefahr. ÖFB-Legionär Moritz Bauer blieb auf der Bank.

Rangers Stürmer Alfredo Morelos ging auch in seinem zwölften Old Firm leer, kassierte in der Schlussphase nach einer rüden Attacke gegen Celtic-Kapitän Scott Brown Gelb und für eine Schwalbe in der Nachspielzeit Gelbrot. Sein zweiter Platzverweis in dieser Saison.

