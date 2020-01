Louis Schaub wechselt von Köln zum HSV

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Louis Schaub verlässt den 1. FC Köln in Richtung Hamburg

ÖFB-Teamspieler Louis Schaub verlässt den 1. FC Köln und wechselt bis Sommer leihweise zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga.

Der Hamburger SV hat sich zumindest bis Sommer auf Leihbasis die Dienste von ÖFB-Nationalspieler Louis Schaub gesichert. Der 25-jährige Spielmacher kommt vom 1. FC Köln, wo er noch vor Beginn der Wintervorbereitung aussortiert worden war. Der HSV hat zudem eine Kaufoption auf den Ex-Rapidler.

Schaub kam in der Herbstsaison für die Kölner in 17 Bundesligaspielen neun Mal zum Einsatz, erzielte ein Tor und leistete eine Vorlage. Beim HSV sind mit Lukas Hinterseer und Martin Harnik zwei weitere Offensivkräfte des ÖFB unter Vertrag.

HSV-Neuzugang Louis Schaub: "Musste nicht lange überlegen"

"Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Akteur auf den Markt gekommen ist", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über Schaub, den er als "Spieler mit sehr viel Offensivqualität" bezeichnete. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und den 1. FC Köln in der vergangenen Zweitligasaison mit in die Bundesliga geschossen. Er ist sehr vielseitig im Offensivbereich und gibt uns damit eine weitere, qualitativ hochwertige Option."

Auch der 14-fache österreichische Teamspieler blickt mit Optimismus auf seine neue Herausforderunge: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel funktioniert hat. Als das Angebot vom HSV kam, musste ich nicht lange überlegen", wurde der Linksfuß auf der Website seines neuen Vereins zitiert. Der HSV ist ein großer Klub in Deutschland und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Rest-Rückrunde erfolgreich sein können. Ich möchte mich schnell integrieren und dabei helfen, das große Ziel zu erreichen."

