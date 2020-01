Maierhofer-Transfer zu WSG Tirol fix

EXPA/THOMAS HAUMER, APA

Stefan Maierhofer kehrt in die österreichische Bundesliga zurück

Ex-Teamstürmer Stefan Maierhofer bestätigt vìa Social Media sein Engagement bei Aufsteiger WSG Tirol.

Stefan Maierhofer kehrt in die österreichische Bundesliga zurück. Wie der Ex-Teamstürmer am Sonntag vìa Facebook vermeldete, geht er ab sofort für WSG Tirol auf Torejagd. Der Vertrag des 37-Jährigen beim Schweizer Zweitligisten FC Aarau war erst vor wenigen Tagen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Laut "Tiroler Tageszeitung" erhielt der Niederösterreicher einen Vertrag bis Saisonende und flog bereits mit dem Aufsteiger ins Trainingslager nach Campoamor (Spanien).

Zuletzt spielte Maierhofer in Österreich für den SV Mattersburg, davor war er unter anderem beim FC Bayern München, Greuther Fürth, Rapid, Wolverhampton, Bristol, Duisburg, Red Bull Salzburg, 1. FC Köln, Wiener Neustadt und Trencin engagiert. Zum Frühjahrsauftakt trifft WSG Tirol am 16. Februar im Allianz-Stadion auf Rapid.

apa