Podolski erzielt Traumtor für Antalyaspor

Podolski traf in der 80. Minute zum 2:1 Siegtreffer

In Unterzahl und dank des Siegtores von Rio-Weltmeister Lukas Podolski (89.) hat Antalyaspor in der türkischen SüperLig einen unerwarteten Dreier geholt.

Bei Yeni Malatyaspor erkämpfte sich der Klub von der türkischen Riviera ein 2:1 (1:1).

Podolski wurde in der 87. Minute eingewechselt und traf zwei Minuten später per Volleyschuss mit links in die kurze Ecke.

⏱ Dk.89: GOL GOL GOOOLLL



🙌 Takımımız, Lukas Podolski'nin attığı golle BtcTurk Y. Malatyaspor deplasmanında 2-1 öne geçti.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/PX2eT8n0JW — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) 23. Februar 2020

Der Angolaner Fredy (8.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Umut Bulut (29.) traf zum Ausgleich. Zwei Minuten später flog Antalya-Profi Sinat Gümüs per Gelb-Roter Karte vom Platz.

Antalyaspor kletterte durch den Sieg ins Tabellenmittelfeld.