Florian Mader gibt Karriereende bekannt

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Florian Mader hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Überraschung bei der WSG Tirol. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Sonntag gegen die Admira gibt Routinier Florian Mader sein sofortiges Karriereende bekannt. Der 37-Jährige stand seit Jänner 2017 bei den Tirolern unter Vertrag.

>> Die Vereinsspiel-Statistik von Florian Mader in der weltfussball-Datenbank

Auf der Pressekonferenz der WSG Tirol vor der Bundesligapartie am Sonntag gegen die Admira gibt Routinier Florian Mader überraschend sein sofortiges Karriereende bekannt. Der 37-Jährige kam in dieser Saison auf neun Bundesligaeinsätze, insgesamt stand er 63-mal für die WSG Tirol auf dem Platz. "Der Zeitpunkt mag komisch erscheinen, aber für mich ist es ein guter Zeitpunkt, um nach fast 19 Jahren mit dem Profifußball abschließen zu können.", so Mader in seinem Statement.

Aktuell in der Ausbildung zur A-Trainer-Lizenz

Mader, der insgesamt auf über 300 Bundesligaspiele und 109 Zweitligaspiele kommt, kickte vor seiner Station in Tirol schon für die Wiener Austria, Wacker Innsbruck, die SV Ried, den SKN St. Pölten und den SCR Altach. Viermal wurde er in seiner Karriere Zweitligameister und erlebte jedes Mal den Aufstieg mit, in der Saison 2012/13 setzte er sich mit der Austria auch in der Bundesliga die Krone auf.

>> Liveticker: WSG Tirol gegen FC Admira Wacker

Aktuell befindet sich der 37-jährige Mittelfeldspieler in der Ausbildung zum Trainer mit A-Lizenz, macht zudem nebenbei seinen Masterabschluss an der FH Burgenland: "Ich möchte hospitieren fahren, deshalb habe ich den Zeitpunkt auch jetzt gewählt."

Die WSG kann den Schritt von Florian Mader nachvollziehen und hält ihm Möglichkeiten für die Karriere danach offen, wie Manager Stefan Köck betont: "Es war bei der letzten Vertragsverlängerung ausgemacht, dass er sukzessive ins Trainerteam eingegliedert wird, da er sich ja in der Ausbildung befindet. Für den Flo ist die Tür offen."

red