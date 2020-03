Nicole Billa trifft bei Hoffenheim-Kantersieg

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Nicole Billa, verfolgt von Maximiliane Rall

Nicole Billa hat am Sonntag ihr 15. Saisontor in der deutschen Frauen-Bundesliga erzielt.

Österreichs "Fußballerin des Jahres" 2019 erzielte beim 4:1-Sieg von 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg in der 37. Minute das 2:0. Unmittelbar zuvor hatte die 23-jährige Tirolerin das 1:0 (36.) bei einem Corner vorbereitet. Billa verbesserte sich dank ihrem ersten Treffer 2020 in der Liga-Schützenliste auf Rang zwei.

Billa wurde in der 85. Minute ausgetauscht, ihre Landsfrau Laura Wienroither spielte durch. Hoffenheim punktete im dritten Spiel des Jahres erstmals und liegt als Dritter einen Zähler hinter Bayern München zurück. Die Münchnerinnen trennten sich mit Carina Wenninger (ab der 42.) auswärts vom MSV Duisburg mit Lisa Makas (bis zur 75.) 2:2. Wenninger brachte den Liga-Zweiten in der 70. Minute mit 2:1 in Führung, es war ihr erster Saisontreffer.

"Der Doppelschlag vor der Pause war natürlich sehr wichtig", sagte Trainer Jürgen Ehrmann, "über 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg von uns."

Auch Dunst schreibt an

Ebenfalls über einen Treffer durfte Barbara Dunst jubeln. Die 22-Jährige war beim 4:1-Auswärtssieg des 1. FFC Frankfurt gegen den 1. FC Köln für den dritten Treffer verantwortlich. Die Mittelfeldspielerin traf zum zweiten Mal in dieser Saison. Neben Dunst stand auch Verena Aschauer in der Startformation. Kommende Woche sehen sich all die Torschützinnen im ÖFB-Nationalteam wieder, da stehen im Trainingslager in Marbella auch zwei Länderspiele gegen die Schweiz (6. März und 10. März) auf dem Programm.

