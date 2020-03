Hakimi hatte seit BVB-Wechsel "keinen Kontakt" zu Real

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Achraf Hakimi ist noch bis zum 30. Juni 2020 an den BVB ausgeliehen

Wie geht es mit Achraf Hakimi weiter? Bleibt der Außenspieler bei Borussia Dortmund oder kehrt er nach zwei Jahren Leihe zu Real Madrid zurück? In einem Video-Interview hat sich der BVB-Spieler nun dazu geäußert.

Für den 21 Jahre alten Rechtsfuß steht die sportliche Perspektive weiter über allem, so Achraf Hakimi gegenüber Journalisten der Talkshow "El Chiringuito" im spanischen Fernsehen: "Ich will weiterhin Spielpraxis bekommen. Das bevorzuge ich. Wenn ich sie bei Real Madrid erhalte, bin ich darüber erfreut. Und wenn nicht, dann woanders, weil ich weiter erfolgreich sein und mich weiterentwickeln will."

Hakimi zog im Sommer 2018 von Real Madrid auf Leihbasis zu Borussia Dortmund und avancierte dort zum Stammspieler auf der rechten Außenbahn. Aufgrund seiner Schnelligkeit spielte sich der marokkanische Nationalspieler unter Trainer Lucien Favre beim BVB fest.

Die Dortmunder Verantwortlichen hatten zuletzt mehrfach öffentlich bestätigt, wegen Hakimi mit Real Madrid in Verhandlungen treten zu wollen, um einen dauerhaften Wechsel auszuloten.

Wie die Königlichen planen und welche Rolle Trainer Zinédine Zidane dabei spielt, ist unterdessen weiterhin unklar. Hakimi dazu: "Ich hatte zu Real Madrid seit meinem Abgang bislang keinen Kontakt. Mir wurde bisher nicht gesagt, was in Zukunft passiert."

Allerdings sei der Youngster "momentan gelassen", bis Juni habe er schließlich noch "einen Vertrag in Dortmund". Inmitten der Corona-Pandemie ist derzeit unklar, ob Gespräche zwischen den Parteien geführt werden.