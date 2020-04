Serie A denkt über 20. Mai nach

AFP/SID/

Gabriele Gravina ist guter Hoffnung

Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina hält es für möglich, dass in Italien bereits in sieben Wochen die wegen der Coronakrise unterbrochene Fußball-Meisterschaft Serie A fortgesetzt wird. Zuvor müsste aber der landesweite Lockdown aufgehoben werden. Dies könnte laut Gravina am 18. April der Fall sein.

"In diesem Fall könnte die Meisterschaft am 20. Mai oder Anfang Juni beginnen", sagte der FIGC-Präsident am Mittwoch im "TMW Radio". Die Meisterschaft abzusagen, wäre kompliziert, da bereits zwei Drittel der Spiele ausgetragen worden seien, führte Gravina aus. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA seien gewillt, dass die Meisterschaften über die Frist des 30. Juni hinaus weitergeführt werden können.

"Die Meisterschaften zu Ende zu führen, ist eine absolute Priorität. Danach können wir die nächste Saison planen", sagte Gravina.