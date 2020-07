Leipzig startet ohne Neuzugang Hwang in die Vorbereitung

unknown

RB muss in der Vorbereitung vorerst auf Hwang verzichten

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss zum Trainingsstart zu Beginn der Woche auf Neuzugang Hee-Chan Hwang verzichten. Der Südkoreaner, der für 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg kam, muss sich laut "rblive" noch um Formalitäten kümmern, die seinen Reisepass und Militärdienst betreffen.

Angeblich muss der 34-malige Nationalspieler seinen Reisepass verlängern lassen und dafür sorgen, dass er nicht zum Militärdienst eingezogen wird.

Die südkoreanischen Behörden gelten als streng, erteilen auch im Ausland kickenden Fußball-Profis bezüglich des Militärdienstes nur selten Ausnahmegenehmigungen.

Neben Hwang verpflichtete RB in diesem Sommer noch Flügelspieler Benjamin Henrichs vom AS Monaco. Beide Neuzugänge sind aber für die Champions League nicht spielberechtigt. Dort trifft RB im Finalturnier von Lissabon am 13. August im Viertelfinale auf Atletico Madrid.