Parma öffnet Stadion wieder für Zuschauer

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Im Tardini-Stadion sind Fans unter Auflagen zugelassen

Nach einem sechsmonatigen Lockdown wird in Italien erstmals ein Spiel unter Beteiligung eines Serie-A-Klubs wieder in Anwesenheit von Zuschauern ausgetragen. 1000 Fans sollen zum Testspiel Parma Calcio-FC Empoli am kommenden Sonntag zugelassen werden.

"Das Tardini-Stadion ist die erste Serie-A-Arena, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie den Fans wieder seine Tore öffnet. Wir wollen einen Schritt zurück zur Normalität", teilte Parma in einer Presseaussendung mit.

Allerdings werden strenge Distanzierungsmaßnahmen getroffen, die Fans müssen Mundschutz tragen. Die Stadionöffnung erfolgt trotz wieder stark zunehmender Infektionszahlen auf dem Apennin. Mit 35.000 Todesopfern seit Beginn der Pandemie im Februar zählt Italien zu den von COVID-19 am stärksten betroffenen Ländern.