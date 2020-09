Salzburg im CL-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Salzburg bestreitet Hinspiel auswärts

Meister Salzburg trifft im Play-off um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase auf den regierenden israelischen Meister Maccabi Tel Aviv. Der Club setzte sich am Mittwoch in der 3. Qualifikationsrunde mit 1:0 gegen Dinamo Brest aus Weißrussland durch. Dan Biton verwertete einen Elfmeter (50.). Spieltermine sind der 22. und 30. September. Salzburg bestreitet das Hinspiel auswärts.

Unser Gegner steht fest: Wir treffen im UEFA Champions League Play-off auf @MaccabiTLVFC. Spieltermine dafür sind der 22. September (Auswärts) bzw. 30. September (Heim). #UCL pic.twitter.com/QRooErWlEi — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 16. September 2020

Red Bull Salzburg war mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC in die neue Saison gestartet und peilt nach letztem Jahr die zweite Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League in Folge an.

apa/red