Traumeinstand für Mario Götze bei PSV Eindhoven

PEC Zwolle v PSV Eindhoven via www.imago-images.de

Perfekter Tag für Mario Götze

Startelf-Debüt, Führungstor und drei Punkte: Dem ehemaligen BVB-Profi Mario Götze ist bei der PSV Eindhoven in der niederländischen Ehrendivision ein Traumeinstand geglückt.

Der Schütze des WM-Finaltores von 2014 wurde in der Partie bei PEC Zwolle von Trainer Roger Schmidt von Beginn an aufs Feld geschickt und bedankte sich auf seine Art.

In der neunten Minute fing Götze einen Rückpass von Clint Leemans zu PEC-Keeper Michael Zetterer clever ab und schob den Ball ins leere Tor zur Führung der Gäste, bei denen auch der aus Augsburg verpflichtete Philipp Max in der Startelf stand.

Neun Minuten später erhöhte Cody Gakpo auf 2:0, in der 39. Minute machte Donyell Malen bereits alles klar für Eindhoven, das auch nach fünf Spielen unbesiegt ist und die Tabelle mit 13 Punkten vor Rekordmeister Ajax Amsterdam (12) anführt. Zwolle vergab in der 30. Minute die große Möglichkeit zum 1:2-Anschlusstreffer, doch Reza Ghoochannejhad scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Torwart Yvon Mvogo.

Götze nach einer Stunde ausgewechselt

Mit seiner Unterschrift in Eindhoven hatte Mario Götze im deutschen Nachbarland für Schlagzeilen gesorgt, die Erwartungen an den 28-Jährigen sind hoch. In der jungen Mannschaft von Roger Schmidt mit fünf weiteren Deutschen soll Götze ein Leitwolf sein. Er hatte sich seinen nächsten Karriereschritt gut überlegt und sich bewusst für die Ehrendivision entschieden, "um wieder Spaß zu haben". Den hatte er zuletzt bei Borussia Dortmund nicht mehr.

In Zwolle lief Götze mit der Rückennummer 27 auf und fand gleich eine gute Bindung zu seinen Mitspielern. Der frühe Treffer krönte eine gute Vorstellung, die nach 67 Minuten beendet war. Für ihn kam Mohammed Ihattaren.