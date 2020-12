Premier League warnt Fans vor exzessivem Jubel

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Die englischen Fans sollen zurückhaltend jubeln

Die Premier League hat die in die Stadien zurückkehrenden Fußballfans vor dem exzessiven Singen und Jubeln gewarnt.

"Die Fans sollen sich freuen, aber trotzdem den Abstand zu Personen außerhalb ihrer sozialen Blase einhalten", hieß es in einem Statement: "Das Umarmen von anderen Fans sollte vermieden werden. Die Besucher werden gebeten, anderen Zuschauern respektvoll zu begegnen. Das beinhaltet auch das Vermeiden von exzessivem singen und schreien."

An diesem Wochenende dürfen erstmals seit März wieder Fans Spiele der Premier League besuchen. Am vergangenen Donnerstag beim 4:1-Sieg des FC Arsenal gegen Rapid Wien in der Europa League waren bereits 2000 Anhänger zugelassen.

Wie viele Zuschauer in welches Stadion dürfen, richtet sich nach dem Infektionsgeschehen am Standort. Die Klubs wurden der Coronagefahr entsprechend drei Risikostufen zugewiesen.

Die Höchstzahl von 4000 Fans wurde keinem Verein erlaubt, zehn spielen vor 2000 und zehn vor gar keinen Zuschauern.