Wechselverbot: Dragović bleibt bei Leverkusen

Aleksander Dragović blüht in Leverkusen wieder auf

Für Aleksander Dragović läuft es nach zuletzt schwierigen Zeiten in Leverkusen nun wieder besser. Der ÖFB-Verteidiger rutschte durch Verletzungsausfälle wieder in die Stammelf der "Werkself" und besticht seitdem durch eine ordentliche Zweikampfstärke und seinen Spielaufbau. Ein Vereinswechsel ist vorerst vom Tisch.

>> Die Vereinsstatistik von Aleksander Dragović

In den letzten beiden Bundesliga-Spielen zählte Aleksander Dragović zur Startelf von Bayer Leverkusen, in beiden Partien erhielt man keinen Gegentreffer. Zuletzt trat er auch in der Europa League beim Sieg gegen OGC Nice als Torschütze in Erscheinung, es läuft wieder für den ÖFB-Teamspieler. Nachdem vor wenigen Wochen noch von einem Wechsel fix ausgegangen wurde, in serbischen Medien munkelte man bereits mit einem Transfer zu Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad), sitzt der ehemalige Austria Wien-Verteidiger bei Leverkusen wieder fest im Sattel.

"Bei uns wird jeder Spieler gebraucht"

Durch verletzungsbedingte Ausfälle in der Defensive der Leverkusener, mauserte sich der 86-fache Teamspieler Österreichs wieder zu einer wichtigen Konstante in der Abwehr des Bundesligazweiten und erfüllt seine Aufgaben mit einer ordentlichen Zweikampfstärke und einem klugen Spielaufbau mit Bravour. Ein Winterwechsel rückt somit in weite Ferne.

Bayer 04-Sportdirektor Simon Rolfes geht im Gespräch mit der "Bild" sogar noch weiter und erteilt dem 29-Jährigen ein Wechselverbot: "Drago bleibt, spielt richtig gut und ist sehr entschlossen. Auch für ihn gilt: Bei uns wird jeder Spieler gebraucht."

Trotz mit Sommer 2021 auslaufenden Vertrages, denkt man in Leverkusen somit nicht an einen Transfer des ehemaligen Austria Wien-Kickers, der sich mit guten Leistungen für einen längerfristigen Stammplatz und eine eventuelle Vertragsverlängerung empfehlen könnte.

red