Aleksander Dragović vor Wechsel nach Serbien?

GEPA pictures/ CHRISTIAN ORT via www.imago-images.

Zieht es Aleksander Dragović nun nach Serbien?

Aleksander Dragović und Bayer 04 Leverkusen wollten nie so richtig warm werden miteinander. Der einst teuerste Neuzugang der "Werkself" konnte sich beim Bundesliga-Klub nicht wirklich als Stammkraft etablieren und steht nun vor einem endgültigen Abgang. Wie "Mozzart Sport" berichtet, führt ihn sein Weg als nächstes nach Serbien.

Das Kapitel Bayer 04 Leverkusen könnte für ÖFB-Legionär Aleksander Dragović nun endgültig zu Ende gehen. Wie das serbische Portal "Mozzart Sport" berichtet, steht der ein teuerste Neuzugang der Leverkusener vor einem Wechsel nach Serbien zu Meister Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad). Angeblich stand bereits im Sommer ein Wechsel bevor, ehe der serbische Klub doch noch einen Rückzieher machte. Nun könnte es im zweiten Anlauf klappen.

Gehaltseinbußen für Dragović

Für Aleksander Dragović könnte sich damit die Chance auftun, bei einem Klub wieder als Stammkraft gesetzt zu sein und so wichtige Spielpraxis im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr zu sammeln. Bei Bayer 04 Leverkusen schaffte es der ehemalige 21 Millionen Euro-Mann seit seinem Wechsel im Sommer 2016 von Dynamo Kiew nie wirklich sich in der Abwehrzentrale durchzusetzen, verbrachte die Spielzeit 2017/18 sogar auf Leihbasis bei Leicester City, für die er 16-mal zum Einsatz kam.

Wie das serbische Portal weiter berichtet, würde der 86-fache ÖFB-Teamspieler bei seinem neuen Klub auch gehörige Gehaltseinbußen hinnehmen. So würde der 29-Jährige in Belgrad für 40.000 Euro im Monat spielen, bei Leverkusen liegt sein aktuelles Gehalt deutlich höher.

In der aktuellen Saison bringt es der ehemalige Austria Wien-Verteidiger auf gerade einmal drei Einwechslungen in der deutschen Bundesliga, zweimal stand er in der Europa League in der Startelf. Insgesamt lief Dragović bisher in 84 Pflichtspielen für Bayer 04 Leverkusen auf.

red