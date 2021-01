Hasenhüttl: "Jetzt kann ich in Pension gehen"

Adam Davy via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl ging der Erfolg gegen die "Reds" sichtlich nahe

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den amtierenden Meister startet man gerne ins Jahr 2021. Ralph Hasenhüttl hatte nach dem knappen Erfolg mit dem Southampton FC gegen Liverpool Grund genug zum Jubeln und behält im fünften Duell mit Jürgen Klopp erstmals die Nase vorn.

111 Sekunden gespielt, der Ball ist im Tor, Ralph Hasenhüttl jubelt, am Ende vergießt er sogar Tränen. Durch den knappen 1:0-Heimsieg des Southampton FC über den amtierenden Meister Liverpool, befinden sich die "Saints" mit 29 Zählern wieder am Weg zu den internationalen Plätzen und untermauern ihre starke Saison bisher. Und dass obwohl gleich eine Vielzahl von Spielern aufgrund eines positiven Covid-19-Tests beim Match gegen die Truppe von Jürgen Klopp gar nicht dabei sein konnten.

"Kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf mein Team bin"

Dementsprechend glücklich war auch Coach Ralph Hasenhüttl im Interview nach dem Spiel, dem der Erfolg sichtlich nahe ging: "Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf mein Team bin. Die Mentalität, die wir heute gezeigt haben, war einfach perfekt. Die Jungen sind reingekommen und haben einen guten Job gemacht, wir haben unglaublich gut verteidigt heute."

Für Southampton war es bereits der achte Sieg im 17 Saisonspiel, mit 29 Punkten hat man sogar drei mehr als der Chelsea FC am Konto und die Truppe von Frank Lampard hat ebenso viele Spiele absolviert. Nach einer kräftezerrenden abgelaufenen Saison, läuft es für Ralph Hasenhüttl und seine Mannschaft in dieser Spielzeit, auch wenn man zuletzt vier Spiele in Folge ohne Sieg blieb.

Doch das Team vom ehemaligen RB-Leipzig-Trainer ließ sich nicht unterkriegen und gab nach drei Remis eine passende Antwort auf kleine "Mini-Krise". Für Hasenhüttl zählten aber nicht nur die geholten Zähler: "Diese drei Punkte sind sehr wichtig, aber es sind nicht nur die Punkte, es fühlt sich nach mehr an. Gegen so eine Mannschaft zu gewinnen ist wirklich hart. Es war ein sehr intensives Spiel." Der nach dem "perfekten Tag" zu scherzen aufgelegt war: "Jetzt kann ich in Pension gehen."

