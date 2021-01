Ex-Rapidler soll Ankaragücü vor Abstieg retten

GEPA pictures/ Christian Ort

Aliou Badji setzte durchaus Duftmarken hierzulande

Aliou Badji steht vor einem Wechsel vom afrikanischen Champions-League-Sieger Al-Ahly zum türkischen Abstiegskandidaten MKE Ankaragücü.

Die Rapid-Fans haben wohl eher gemischte Gefühle, wenn sie an ihren ehemaligen Sturmtank Aliou Badji denken. Seine Trefferquote in der Bundesliga (32 Spiele, 9 Tore) war durchaus in Ordnung und auch ein paar Highlights (3:1 bei der Austria) waren dabei. Hängen blieb aber bei vielen sicher ebenso, dass der streitbare Stürmer einmal im Salzburg-Dress auf seiner Instagram-Seite posierte.

Mit seinem neuen Klub Al-Ahly gewann Badji die ägyptische Meisterschaft und die afrikanische Champions League. Aber auch dort sind seine Tage mittlerweile gezählt. Trotz Vertrags bis 2024 scheint er nicht mehr auf der Kaderliste für die Gruppenphase der CAF Champions League auf.

Laut dem senegalisischen Portal "wiwsport.com" soll Badji demnächst bei Ankaragücü präsentiert werden. Laut der türkischen Zeitung "Hürriyet" ist sich der Abstiegskandidat mit Badji einig, der Leihvertrag mit Al-Ahly noch nicht vollends ausgehandelt. Kolportiert wird eine Leihsumme von rund 250.000 Euro mit anschließender Kaufoption im Falle des Verbleibs in der SüperLig.

Zuletzt hat Ankaragücü zwei Mal in Folge verloren. Montag steht das Auswärtsspiel bei Fenerbahçe an. Dort widerum soll demnächst Mesut Özil präsentiert werden.

red