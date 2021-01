Ex-Bulle Prevljak in Belgien schon "zweistellig"

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Smail Prevljak hat einen Lauf

Verpatztes Trainerdebüt von Will Still beim belgischen Aufsteiger K Beerschot VA. Raphael Holzhauser und Co. verloren Mittwochabend am vorgezogenen 25. Spieltag beim AS Eupen mit 1:3.

Beerschot ging durch einen Treffer von Marius Noubissi zwar schon in der zweiten Minute in Führung. Der ehemalige Salzburger Smail Prevljak glich dann aber bereits nach zehn Minuten für Eupen aus, das am Ende durch weitere Treffer von Konan N'Dri und Menno Koch einen ungefährdeten Sieg im Kehrtwegstadion einfuhr.

Prevljak ist überhaupt der Mann der Stunde in der belgischen Eerste klasse A, hat in den letzten 11 Tagen in vier Spielen sechs Tore erzielt und hält bei insgesamt 10 Ligatoren.

In der österreichischen Bundesliga war Prevljaks Quote aber auch schon beachtlich. In 67 Spielen für Salzburg und Mattersburg schlug er 28 Mal zu, obwohl er oft nur Joker war.

red