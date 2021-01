Großes Feilschen um ehemaligen SKN-Stürmer

GEPA pictures/ Patrick Leuk

Beim SKN zeigte Luckassen eher selten auf

In St. Pölten war er alles andere als treffsicher und wurde nie glücklich. In Rumänien gehört er zu den Top-Torjägern: Kevin Luckassen. Nun möchte ihn Chelsea-Legende Dan Petrescu zu Kayserispor lotsen.

Frenkie Schinkels holte den ehemaligen niederländischen Nachwuchs-Teamstürmer Kevin Luckassen seinerzeit zum SKN St. Pölten. In 23 Bundesliga-Einsätzen schrieb Luckassen aber nur vier Mal an und nach einem Jahr lösten die Niederösterreicher seinen Vertrag vorzeitig auf.

In Rumänien trifft Luckassen seit Monaten beständig. In 27 Einsätzen für FC Politehnica Iași und FC Viitorul Constanța seit Juni hat er in der "Liga 1" 14 Mal angeschrieben.

Wie Viitorul Constanța gegenüber rumänischen Medien bestätigte, könnte Luckassen noch in diesem Transferfenster an Kayserispor verkauft werden. Dienstag schraubte er sein Preistaferl mit einem Doppelpack weiter in die Höhe.

Vor dem Doppelpack stand schon eine Ablöse von rund einer Million Euro im Raum. Luckassens Vertrag mit Viitorul Constanța läuft noch bis 2022. Kayserispor ist in der SüperLig in Abstiegsgefahr.

Petrescu (95-facher rumänischer Teamspieler) hat vor knapp zwei Wochen bei Kayserispor das Trainer-Szepter übernommen, mit der Zusicherung bald Verstärkungen zu bekommen. Luckassen kennt er bestens, denn der Niederländer hat im Oktober auch gegen das damals noch von ihm betreute CFR Cluj getroffen.

