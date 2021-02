Die Veganer siegen auch in Kaffeesatz-Dressen

Shane Healey via www.imago-images.de

Kane Wilson mit dem Auge für den Mitspieler

Die Forest Green Rovers haben ihre neuen Dressen erfolgreich eingeweiht. Der englische Viertligist gewann Samstag sein erstes Spiel in aus übrig gebliebenen Kaffeesätzen (35 Prozent) und recyceltem Plastik hergestellten Leiberln gegen Colchester United mit 3:0.

Goalgetter Jamilie Matt brachte Forest Green mit einem Doppelpack (25., 31.) zeitig in Front. Eine Rote für Ebou Adams in der Nachspielzeit der ersten Hälfte warf die Rovers dann nicht mehr aus der Spur, allerdings profitierten sie in Unterzahl noch von einem Eigentor von Colchesters Brendan Sarpong-Wiredu (67.).

"Das war eine sensationelle Leistung von uns in der ersten Hälfte und eine sehr kluge Vorstellung in der zweiten Hälfte", freut sich Manager Mark Cooper. Der Aufsteiger von 2018 liegt in der League Two derzeit auf Platz zwei.

Bislang hatte der von der FIFA als "grünster Fußballverein der Welt" ausgezeichnete Klub in Dressen aus Bambus gespielt.

red