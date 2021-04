ManCity wird keinen Ersatz für Agüero holen

CLIVE BRUNSKILL, APA

Sergio Agüero verlässt Manchester City am Ende der Saison

Manchester City wird keinen Ersatz für den zum Ende der Saison gehenden Topstürmer Sergio Agüero verpflichten. Ein Transfer dieser Kategorie sei aus finanziellen Gründen "unmöglich", sagte City-Trainer Pep Guardiola in der Pressekonferenz vor dem Spiel in der englischen Premier League am Samstag in Leicester. Damit ist scheinbar auch die mehrfach kolportierte mögliche Verpflichtung von Borussia Dortmunds Sturmstar Erling Haaland vom Tisch.

"Ich weiß nicht, was passieren wird, aber bei diesen Preisen werden wir keinen Stürmer kaufen", sagte Guardiola. "Es ist unmöglich, wir können es uns nicht leisten. Alle Clubs haben finanziell zu kämpfen, auch wir", betonte der Spanier. "Wir haben im Moment genug Spieler in der ersten Mannschaft, und wir haben interessante Spieler in der Akademie", erklärte er und verwies auf Gabriel Jesus, Ferran Torres oder Raheem Sterling.

Aguero hatte zu Beginn der Woche angekündigt, dass er Manchester nach zehn Jahren verlassen werde. In 384 Spielen für ManCity hat er mit 257 Toren einen Vereinsrekord aufgestellt. Der 32-Jährige gewann mit den "Citizens" viermal die Meisterschaft, fünfmal den Liga-Pokal und einmal den FA-Cup.

