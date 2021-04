SKN-Frauen vor sechstem Meistertitel en suite

APA/ROLAND SCHLAGER

Der nächste Meisterteller liegt für St. Pöltens Frauen bereit

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten können ihre Dominanz im heimischen Frauen-Fußball am Wochenende bestätigen. Die Niederösterreicherinnen haben in dieser Saison alle 14 Ligaspiele gewonnen und können mit dem 15. Sieg ihren sechsten Meistertitel in Folge fixieren.

>> Aktueller Tabellenstand der Frauen-Bundesliga-Saison 2020/21

St. Pölten geht am Sonntag mit zehn Punkten Vorsprung in das Auswärtsspiel bei Verfolger SG Austria Wien/USC Landhaus. Sollte das Frauenteam von Sturm Graz am Vortag beim FC Bergheim nicht gewinnen, reicht St. Pölten bereits ein Remis.

