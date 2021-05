Dárdai fordert "vier Punkte aus drei Spielen"

Andreas Gora via www.imago-images.de

Gibt die Marschrichtung für Hertha BSC vor: Pál Dárdai

Trainer Pál Dárdai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat vor der Rückkehr in den Spielbetrieb eine klare Punktevorgabe gemacht.

"Wir haben drei Spiele weniger als die anderen. Vier Punkte - das ist machbar und das Minimum. Dann bist du nicht mehr auf einem Abstiegsplatz", betonte Dárdai vor dem Gastspiel beim Abstiegsrivalen FSV Mainz 05 am Montag (18 Uhr).

Hertha BSC hatte am Freitag nach 14-tägiger Quarantäne wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Während der Isolation sind die Berliner auf Rang 17 abgerutscht.

Es herrsche dennoch "nicht so ein krasser Druck", sagte Dárdai, der Hertha im Saisonfinale vor "machbaren Aufgaben" sieht. Hertha muss sechs Spiele in 19 Tagen bewältigen.

Hertha BSC will "ohne Spielpraxis eine gute erste Halbzeit spielen"

Das Training habe seine Mannschaft "wie geplant durchgezogen", meinte der Ungar: "Man hat schon gespürt, dass die Spieler gepumpt haben. Aber das ist normal. Ich bin zufrieden mit den ersten zwei Tagen, das hat sehr ordentlich ausgesehen."

In Mainz gehe es zunächst darum, "ohne Spielpraxis eine gute erste Halbzeit spielen", so Dárdai. Ein "Endspiel" im Kampf um den Klassenerhalt sei das Duell mit den zuletzt starken Rheinhessen aber nicht.

Sportdirektor Arne Friedrich sieht in der coronabedingten Zwangspause für die Berliner auch einen Vorteil. "Wir sind eine gewisse Unbekannte für Mainz. Niemand kann uns so richtig einschätzen", sagte Friedrich: "Es ist selbst für uns schwierig einzuschätzen, was passieren wird."