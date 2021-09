Austria Wien feiert Sieg in Frauen-Bundesliga

GEPA pictures/ Philipp Brem

Jubel beim Frauenteam von Austria Wien

Die Frauen von Austria Wien haben am Sonntag in der zweiten Runde der Bundesliga Neulengbach dank eines Tores von Andrea Bogorova in der 92. Minute mit 2:1 (1:1) besiegt. Das Ergebnis am Landhaus-Platz kam überraschend, aufgrund des Spielverlaufs und der vielen Möglichkeiten der Gastgeberinnen aber nicht unverdient. In der zweiten Partie des Tages setzte sich SKV Altenmarkt bei FC Wacker Innsbruck 1:0 (1:0) durch.

>> Übersicht der Frauen-Bundesliga-Tabelle 2022/22

Bereits am Samstag hatte SKN St. Pölten einen 14:0-(5:0)-Kantersieg über nunmehrige Schlusslicht FC Südburgenland gefeiert und führt die Tabelle mit sechs Zählern und dem Torverhältnis von 20:0 vor dem punktgleichen Sturm Graz an. Die Steirerinnen besiegten First Vienna FC 2:1 (1:1). Die Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland kam gegen FC Bergheim zu einem 3:1-(2:0)-Erfolg und ist Dritter.

🔥 Die Planet Pure Frauen Bundesliga - die ganze Saison live auf ORF Sport+ und ÖFB TV!



💚 #mitHerz pic.twitter.com/6E4qRWEuIL — Planet Pure Frauen Bundesliga (@oefbFrauenBL) 1. September 2021

