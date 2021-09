Simon sagt noch nichts zu Marcelo Bielsa

Danny Lawson via www.imago-images.de

Im EnviroVent Stadium wird Geschichte geschrieben

Ständig Dressen waschen und hin und wieder irgendwelchen Amateur-Kickern daheim Tee servieren. Mrs. Weaver hat schon ein bisschen was mitgemacht mit ihrem Gatten und dem Schwiegervater in den letzten Jahren. Jetzt kann sie sich, wenn sie mag, die Spiele von Harrogate Town live im TV ansehen und muss sich nur gelegentlich bei der Zeitungs-Lektüre ärgern.

Mrs. Weaver traute ihren Augen nicht, als sie im Lokalblatt las, dass ihr Gatte Simon sagt, nach Gareth Southgate der berühmteste Trainer in Yorkshire zu sein. Ja aber Hallo! Gleich ums Eck ist ja schließlich auch noch der Marcelo Bielsa.

Simon konnte sie beruhigen, wie er dem "Guardian" verriet, und ihr glaubhaft versichern, dass er das nicht gesagt hat. Wäre doch verwunderlich. Schließlich hat Simon seiner Gattin vor nicht allzu langer Zeit noch die Dressen von Harrogate Town zum Waschen nach Hause gebracht, oder kreuzte manchmal mit der einen oder anderen potenziellen Neuerwerbung im Wohnzimmer auf.

Dass Simon bald 13 Jahre Manager von Harrogate Town ist, mag auch daran liegen, dass sein Papa Irving der Klubchef ist. Das Vater-Sohn-Gespann hat den Klub aber 2020 nach 91 Jahren im Unterhaus erstmals in den englischen Profi-Fußball geführt und ist dort gerade ungeschlagener Tabellenführer der League Two!

Pump it up

Southgate hat beim Aufstieg sogar ein kleines bisschen mitgeholfen. Da Simon und Gareth im gleichen Fitness-Studio pumpen, hat er Englands Teamchef gebeten, ob er vor dem Halbfinal-Heimspiel gegen Boreham Wood vorbei zu schauen.

Zur völligen Verblüffung der kasernierten Amateur-Kicker tauchte Southgate im Hotel plötzlich mit einem Kaffee in der Hand aus einem Nebenraum auf und hielt eine kurze Ansprache. "Plötzlich waren meine Spieler überhaupt nicht mehr nervös", freute sich Weaver über den gelungen Coup.

Es geht noch besser

Freitagabend hat Harrogate Town auch sein sechstes Spiel in seiner zweiten Saison in der League Two nicht verloren, gegen Newport County vor 2.670 Zuschauern 2:2 remisiert. Manch einer von den Neo-Profis kann also am freien Sonntag entspannt in die Elland Road fahren und sich anschauen, was sich Marcelo Bielsa gegen Liverpool wieder hat einfallen lassen.

Kapitän Josh Falkingham (31) macht das hin und wieder gerne. Er schaffte als Teenager bei Leeds United (noch) nicht dem Sprung zu den Profis, im Gegensatz zu seinen Kumpels Fabian Delph und Danny Rose.

Geh, Marcelo ...

Weaver weiß, wo Bielsa in Wetherby gerne auf einen Kaffee geht. "Im 'Costa' habe ich ihn schon ein paar Mal gesehen. Aber ich habe ihn noch nicht angesprochen, weil ich ihn nicht stören wollte." Vielleicht steht ja zu Saisonende wieder ein Aufstiegsspiel an.

ts