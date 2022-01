SKN-Legende Segovia startet 2022 mit Doppelpack

GEPA pictures/ Walter Luger

Wo Segovia auftaucht, gibt es meist etwas zu feiern (Archivbild)

SKN-Rekordtorjäger Daniel Lucas Segovia ist mit 36 Lenzen immer noch treffsicher.

In seinem ersten Pflichtspieleinsatz 2022 hat der ehemalige SKN-Mittelstürmer Daniel Lucas Segovia Sonntagnachmittag gleich zwei Mal zugeschlagen.

Beim 3:0-Auswärtserfolg von UD Montijo bei UD Las Palmas B in der Segunda RFEF Grupo 4 (vierte Spielklasse) traf der 36-Jährige erst vom Elferpunkt (zum 0:2) und dann nach einem Konter aus kurzer Distanz für den Klub aus Extremadura.

Insgesamt hat Segovia damit in der regionalen Liga mit Klubs aus Andalusien, Extremadura, Kastilien-La Mancha, Melilla und Murcia schon sechs Mal getroffen und ist bester Schütze von Montijo.

Unión Deportiva Montijo wird heuer 100 Jahre alt und könnte mit Segovia erstmals in seiner Geschichte den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse schaffen.

Zweitliga-Tore am Fließband

Für den SKN erzielte Segovia in 17 Bundesliga-Spielen vier Tore und in 113 Zweitliga-Spielen 58 Tore. Ehe ihn Christoph Brunnauer (Sportdirektor) und Martin Scherb (Trainer) 2011 nach St. Pölten holten, hatte er auch schon (wie Jano, nun bei Zweitligist CF Fuenlabrada) unterklassig in Spanien gespielt.

>> Ergebnisse und Tabelle Segunda RFEF Grupo 4

ts