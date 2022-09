CL-Quali-Gegner des FC Bayern steht fest

IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt

Die Frauen des FC Bayern bekommen es mit Real Sociedad zu tun

Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League auf den spanischen Vize-Meister Real Sociedad. Das ergab die Auslosung der zweiten und finalen Qualifikationsrunde am Donnerstag in Nyon/Schweiz.

Der neue Cheftrainer Alexander Straus erwartet eine "gute Challenge" für sein Team: "Es wird ein interessantes Spiel, aber ich denke, wir haben gute Chancen, uns zu qualifizieren. Da sind wir optimistisch und positiv gestimmt."

Ausgetragen werden die Hin- und Rückspiele am 20./21. und 28./29. September, die Bayern genießen im zweiten Duell Heimrecht. Der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg ist für die am 19. Oktober startende Gruppenphase gesetzt.

Eintracht Frankfurt war als dritter deutscher Starter in der ersten Qualifikationsrunde im August an Ajax Amsterdam (1:2) gescheitert. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 in Eindhoven statt.