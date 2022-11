Kroatien fliegt mit fünf Bundesliga-Profis zur WM

unknown

Luka Modric führt Kroatiens Aufgebot bei der Fußball-WM 2022 in Katar an

Der frühere Weltfußballer Luka Modric von Real Madrid führt Vize-Weltmeister Kroatien als Kapitän zur Fußball-WM 2022 in Katar. Fünf Bundesliga-Profis sind ebenfalls an Bord.

Luka Modric, der Star von Real Madrid, führt das Aufgebot von Nationaltrainer Zlatko Dalic an, das dieser am Mittwoch für die WM in Katar bekannt gegeben hat.

In Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim, Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart, Josip Stanisic vom FC Bayern München und Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt setzt Dalic auch auf fünf Spieler aus der Bundesliga.

Ex-Frankfurter Ante Rebic fehlt in Kroatiens Kader für die Fußball-WM in Katar

In der Gruppe F trifft Kroatien zum Auftakt am 23. November auf Außenseiter Marokko. Nach der Partie gegen Kanada am 27. November folgt am 1. Dezember das Kräftemessen mit dem WM-Dritten Belgien.

Bei der letzten Weltmeisterschaft waren die Kroaten sensationell ins Endspiel eingezogen, dort aber Frankreich unterlegen gewesen.

Neben Modric gehören in Mateo Kovacic vom FC Chelsea und Marcelo Brozovic von Inter Mailand weitere Starspieler dem Aufgebot an. Eintracht Frankfurts Ex-Stürmer Ante Rebic vom AC Mailand schaffte es bei der sechsten WM-Teilnahme der "Kockasti" - so werden die Karierten auch genannt - wiederum nicht in den Kader.

Das WM-Aufgebot Kroatiens:

Tor: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (NK Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Abwehr: Domagoj Vida (AEK Athen), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Josip Juranovic (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern München), Martin Erlic (US Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Mittelfeld/Angriff: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (FC Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Mailand), Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Nikola Vlasic (FC Turin), Lovro Majer (Stade Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Luka Sucic (Red Bull Salzburg), Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (CA Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split)

Trainer: Zlatko Dalic