DFB-Ass erneut in der Auswahl zur Welttorhüterin

IMAGO/Zac Goodwin

Ann-Katrin Berger ist Finalistin für Wahl zur FIFA-Welttorhüterin

Fußball-Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom englischen Meister FC Chelsea gehört wie im Vorjahr zu den drei Finalistinnen bei der Wahl zur FIFA-Welttorhüterin 2022.

Neben der 32-Jährigen sind Europameisterin Mary Earps (Manchester United) und Titelverteidigerin Christiane Endler (Olympique Lyon) nominiert. Die Gewinnerin wird bei den "The Best FIFA Football Awards" in Paris am 27. Februar verkündet.

Die viermalige Nationalspielerin Berger, die nach der EM 2022 im August eine erneute Erkrankung an Schilddrüsenkrebs bekannt gegeben hatte, landete somit unter anderem vor Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/VfL Wolfsburg), der Nummer eins der DFB-Frauen.

2021 belegte Berger den dritten Rang hinter Endler und der kanadischen Olympiasiegerin Stephanie Labbé.