Erneute Spielabsage für Eintracht Frankfurt

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim ist abgesagt worden

Die für Samstag angesetzte Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga der Frauen ist abgesagt worden.

Aufgrund starker Regenfälle sei der Platz im Stadion am Brentanobad in Frankfurt unbespielbar, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Ein neuer Termin für das Duell der Champions-League-Aspiranten soll "schnellstmöglich" bekannt gegeben werden.

Bereits das Gastspiel der Eintracht-Frauen beim MSV Duisburg musste witterungsbedingt abgesagt werden.