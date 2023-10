Cirque du Soleil ehrt Messi mit eigener Show

APA/AFP

Messis Triumph wird vom Cirque du Soleil nachgespielt

Das Zirkusimperium Cirque du Soleil hat in dieser Woche in Buenos Aires eine Show zu Ehren von Superstar Lionel Messi uraufgeführt. Bei dieser werden die Bewegungen der argentinischen Ikone nachgeahmt und musikalisch untermalt. "Messi10", benannt nach Messis Trikotnummer, gibt dem Publikum die Möglichkeit, die Emotionen des argentinischen Weltmeister-Triumphs in Katar 2022 noch einmal zu erleben, heißt es.

"Er ist wie ein neuer Superheld. Das Trikot der argentinischen Mannschaft mit der Messi-10 ist wie der Umhang von Superman", sagte Produzent Diego Saenz. Die Show des kanadischen Zirkusunternehmens wurde von Messi selbst abgesegnet. Der 36-Jährige soll an kreativen Entscheidungen, einschließlich der Auswahl der Musik und einigen Szenen, beteiligt gewesen sein. Der Cirque du Soleil tourt mit dem Programm durch Lateinamerika und wird nächstes Jahr voraussichtlich in Miami - dem Ort, wo Messi aktuell spielt - enden.

